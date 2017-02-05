Україна за рік витратила на облаштування кордону, за винятком ділянки з РФ, майже 576 тис. грн — ДПСУ
Київ • УНН
Найбільше коштів минулого року було витрачено на облаштування кордону з Польщею.
КИЇВ. 5 лютого. УНН. На інженерне облаштування кордону України, за виключенням кордону з Росією, у 2016 році було витрачено майже 576 тисяч гривень. Про це УНН повідомили у Державній прикордонній службі України.
“У 2016 році в рамках виконання відомчого Плану інженерного облаштування державного кордону України на інженерне облаштування державного кордону України (крім українсько-російської ділянки) витрачено 575,8 тис. грн”, — йдеться у відповіді на запит.
У відомстві уточнили, що найбільше коштів у минулому році було витрачено на облаштування українсько-польської ділянки — 131,7 тис. грн.
Крім того, на облаштування українсько-білоруської ділянки було витрачено 103,7 тис. грн, на облаштування українсько-словацької ділянки — 27,0 тис. грн.
На українсько-угорську ділянку у 2016 році було витрачено, за даними ДПСУ, 38,0 тис. грн, на українсько-румунську ділянку — 104,6 тис. грн, і на українсько-молдовську ділянку — 170,8 тис. грн.
Як повідомляв УНН, на завершення будівництва так званого проекту “Стіна” та введення його в експлуатацію необхідно ще 3,4 млрд грн.