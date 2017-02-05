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Украина за год потратила на обустройство границы, за исключением участка с РФ, почти 576 тыс. грн - ГПСУ

Киев • УНН

 • 13439 просмотра

Больше всего средств в прошлом году было потрачено на обустройство границы с Польшей.

КИЕВ. 5 февраля. УНН. На инженерное обустройство границы Украины, за исключением границы с Россией, в 2016 году было потрачено почти 576 тысяч гривен. Об этом сообщили УНН в Государственной пограничной службе Украины.

Украина за год потратила на обустройство границы, за исключением участка с РФ, почти 576 тыс. грн - ГПСУ

"В 2016 году в рамках выполнения ведомственного Плана инженерного обустройства государственной границы Украины на инженерное обустройство границы Украины (кроме украинско-российского участка) потрачено 575,8 тыс. грн", — говорится в ответе на запрос.

В ведомстве уточнили, что больше всего средств в прошлом году было потрачено на обустройство украинско-польского участка — 131,7 тыс. грн.

Кроме того, на обустройство украинско-белорусского участка было потрачено 103,7 тыс. грн, на обустройство украинско-словацкого участка — 27,0 тыс. грн.

На украинско-венгерский участок в 2016 году было потрачено, по данным ГПСУ, 38,0 тыс. грн, на украинско-румынский участок — 104,6 тыс. грн, и на украинско-молдавский участок — 170,8 тыс. грн.

Как сообщал УНН, для завершения строительства так называемого проекта "Стена" и введения его в эксплуатацию необходимо еще 3,4 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

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