Украина за год потратила на обустройство границы, за исключением участка с РФ, почти 576 тыс. грн - ГПСУ

"В 2016 году в рамках выполнения ведомственного Плана инженерного обустройства государственной границы Украины на инженерное обустройство границы Украины (кроме украинско-российского участка) потрачено 575,8 тыс. грн", — говорится в ответе на запрос.

В ведомстве уточнили, что больше всего средств в прошлом году было потрачено на обустройство украинско-польского участка — 131,7 тыс. грн.

Кроме того, на обустройство украинско-белорусского участка было потрачено 103,7 тыс. грн, на обустройство украинско-словацкого участка — 27,0 тыс. грн.

На украинско-венгерский участок в 2016 году было потрачено, по данным ГПСУ, 38,0 тыс. грн, на украинско-румынский участок — 104,6 тыс. грн, и на украинско-молдавский участок — 170,8 тыс. грн.

Как сообщал УНН, для завершения строительства так называемого проекта "Стена" и введения его в эксплуатацию необходимо еще 3,4 млрд грн.