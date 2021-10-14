В Україні вже зроблено 14 млн щеплень від коронавірусу - МОЗ

Цитата

“Понад 14 мільйонів щеплень проти COVID-19 зроблено в Україні! Всього за добу 13 жовтня 2021 року в Україні: 164 387 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 85 922 людини, повністю імунізовані — 78 465 людей”, — повідомили у МОЗ.

Деталі

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 774 486 людей, з них отримали одну дозу — 7 774 484 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози — 6 349 739 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 124 223 щеплення.

97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні — невакциновані.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.

Згідно зі звітом KSE, за тиждень до 6 жовтня темпи зростання вакцинації не продовжили зростання, водночас, відбувся тижневий спад на 11%. Експерти відзначають, що попри вихід наприкінці вересня на рекомендований рівень щеплень першою дозою у 100 тисяч щеплень за добу, згодом ці темпи знизилися до 70 тисяч.