В Украине уже сделано 14 млн прививок от коронавируса - Минздрав

Цитата
“Более 14 млн прививок против COVID-19 сделано в Украине! Всего за сутки 13 октября 2021 в Украине: 164 387 людей вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 85 922 человека, полностью иммунизированы — 78 465 человек”, — сообщили в Минздраве.
Детали
С начала прививочной кампании привито 7 774 486 человек, из них получили одну дозу — 7 774 484 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 349 739 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 124 223 прививки.
97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре — вакцинированные.
Дополнение
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.
Согласно отчету KSE, за неделю до 6 октября темпы роста вакцинации не продлили рост одновременно состоялся недельный спад на 11%. Эксперты отмечают, что несмотря на выход в конце сентября на рекомендуемый уровень прививок первой дозой в 100 тысяч прививок в сутки, впоследствии эти темпы снизились до 70 тысяч.