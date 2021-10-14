В Украине уже сделано 14 млн прививок от коронавируса - Минздрав

КИЕВ. 14 октября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 6,3 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 14 млн прививок, за последние сутки из которых - почти 164 тысяч, что больше, чем накануне, большинство - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.