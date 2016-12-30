Україна за 11 місяців 2016 року скоротила експорт товарів майже на 7%

За даними регулятора, протягом січня-листопада 2016 року експорт товарів скоротився на 6,6%. При цьому, найбільше експорт скоротився до Росії — на 28,9% та Азії — на 6,4%. Слід додати, що частка Росії в загальному експорті зменшилася до 9,1% з 11,9% у січні — листопаді 2015 року, а частка Азії не змінилась і становила 34,8%.

Водночас, обсяг експорту до країн ЄС зріс на 1,7%, а його питома вага в загальному експорті — до 31,9% проти 29,3% за аналогічний період 2015 року.

Нагадаємо, Україна протягом січня-жовтня 2016 року у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року скоротила експорт товарів на 7,9%.

Як повідомляв УНН, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу зменшився до 165 млн дол.