Украина за 11 месяцев 2016 года сократила экспорт товаров почти на 7%
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Украине в течение января-ноября 2016 года экспорт товаров сократился на 6,6%. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацбанка.
По данным регулятора, в течение января-ноября 2016 года экспорт товаров сократился на 6,6%. При этом, больше всего экспорт сократился в Россию — на 28,9% и Азию — на 6,4%. Следует добавить, что доля России в общем экспорте уменьшилась до 9,1% с 11,9% в январе — ноябре 2015 года, а доля Азии не изменилась и составила 34,8%.
В то же время, объем экспорта в страны ЕС вырос на 1,7%, а его удельный вес в общем экспорте — до 31,9% против 29,3% за аналогичный период 2015 года.
Напомним, Украина в течение января-октября 2016 года в сравнении с аналогичным периодом 2015 года сократила экспорт товаров на 7,9%.
Как сообщал УНН, дефицит текущего счета платежного баланса уменьшился до 165 млн долл.