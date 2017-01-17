Україна за 11 місяців 2016 року скоротила експорт товарів майже на 6% - Держстатистики

За 11 місяців 2016 року, тобто протягом січня-листопада 2016 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року Україна скоротила експорт товарів на 5,9% або на 2,037 млрд дол. Водночас, за вказаний період імпорт товарів збільшився на 1,8% або на 603,1 млн дол. — до 35,059 млрд дол.

Таким чином, сальдо торгівлі товарами України за одинадцять місяців 2016 року було негативним та становило 2,324 млрд дол. , тоді як за аналогічний період 2015 року воно було позитивним і становило 315,5 млн дол. Як наслідок, коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,93 в той час як за січень-листопад 2015 року він становив — 1,01.

Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції та можуть бути уточнені відповідно до щомісячних змін у митних деклараціях.

Нагадаємо, за даними Нацбанку, в Україні протягом січня‒ листопада 2016 року експорт товарів скоротився на 6,6%.