Украина за 11 месяцев 2016 года сократила экспорт товаров почти на 6% - Госстатистика
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В течение января-ноября 2016 года в сравнении с аналогичным периодом 2015 года Украина сократила экспорт товаров на 5,9% - до 32,734 млрд долл. Об этом свидетельствуют данные госстатистики, передает УНН.
За 11 месяцев 2016 года, то есть в течение января-ноября 2016 года, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года Украина сократила экспорт товаров на 5,9% или на 2,037 млрд долл. В то же время, за указанный период импорт товаров увеличился на 1,8% или на 603,1 млн долл. - до 35,059 млрд. долл.
Таким образом, сальдо торговли товарами Украины за одиннадцать месяцев 2016 года было отрицательным и составляло 2,324 млрд. долл. , тогда как за аналогичный период 2015 года оно было положительным и составило 315,5 млн долл. Как следствие, коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,93 в то время как за январь-ноябрь 2015 года он составлял - 1,01.
Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции и могут быть уточнены в соответствии с ежемесячными изменениями в таможенных декларациях.
Напомним, по данным Нацбанка, в Украине в течение января-ноября 2016 года экспорт товаров сократился на 6,6%.