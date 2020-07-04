Україна з вами: як Зеленський привітав США з Днем незалежності

“Із Днем незалежності, США! Упродовж понад 200 років США були колискою демократії і стали прикладом для всього світу! Ми бажаємо республіканцям і демократам із Палати представників, республіканцям і демократам із Сенату, і Білому дому сил протистояти всім викликам. Україна з вами!”, — написав Зеленський.

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День незалежності США — державне свято Сполучених Штатів Америки, яке відзначається щороку 4 липня (часто так і називається: “Четверте липня”) і є федеральним вихідним днем. Свято встановлено на честь Декларації незалежності США від Об’єднаного Королівства Великої Британії, яка була підписана 4 липня 1776 року.