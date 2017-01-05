Україна з початку опалювального сезону скоротила на 6% споживання газу – А.Рева

“На сьогодні зима є більш холодною. Так от, за два з половиною місяці опалювального сезону споживання газу в Україні за даними „Нафтогазу“ на 6% менше, ніж у 2015/2016 роках”, — сказав він.

Нагадаємо, міністр соціальної політики України Андрій Рева не виключив, що за підсумками нинішнього опалювального сезону може бути ухвалене рішення про монетизацію субсидій.