Україна з початку опалювального сезону скоротила на 6% споживання газу – А.Рева
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. В Україні протягом двох з половиною місяців опалювального сезону було зменшено споживання газу на 6% порівняно з минулим сезоном. Про це він сказав міністр соціальної політики України Андрій Рева в ефірі “112 Україна”, передає УНН.
“На сьогодні зима є більш холодною. Так от, за два з половиною місяці опалювального сезону споживання газу в Україні за даними „Нафтогазу“ на 6% менше, ніж у 2015/2016 роках”, — сказав він.
Нагадаємо, міністр соціальної політики України Андрій Рева не виключив, що за підсумками нинішнього опалювального сезону може бути ухвалене рішення про монетизацію субсидій.