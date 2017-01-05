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Україна з початку опалювального сезону скоротила на 6% споживання газу – А.Рева

Україна з початку опалювального сезону скоротила на 6% споживання газу – А.Рева

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. В Україні протягом двох з половиною місяців опалювального сезону було зменшено споживання газу на 6% порівняно з минулим сезоном. Про це він сказав міністр соціальної політики України Андрій Рева в ефірі “112 Україна”, передає УНН.

“На сьогодні зима є більш холодною. Так от, за два з половиною місяці опалювального сезону споживання газу в Україні за даними „Нафтогазу“ на 6% менше, ніж у 2015/2016 роках”, — сказав він.

Нагадаємо, міністр соціальної політики України Андрій Рева не виключив, що за підсумками нинішнього опалювального сезону може бути ухвалене рішення про монетизацію субсидій.

Українські Національні Новини

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