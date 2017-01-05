Украина с начала отопительного сезона сократила на 6% потребления газа - А.Рева
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В Украине в течение двух с половиной месяцев отопительного сезона было уменьшено потребление газа на 6% по сравнению с прошлым сезоном. Об этом он сказал министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире "112 Украина" , передает УНН.
"На сегодняшний день зима более холодная. Так вот, за два с половиной месяца отопительного сезона потребление газа в Украине по данным "Нафтогаза" на 6% меньше, чем в 2015/2016 годах ", - сказал он.
Напомним, министр социальной политики Украины Андрей Рева не исключил, что по итогам нынешнего отопительного сезона может быть принято решение о монетизации субсидий.