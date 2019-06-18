Україна з перемоги стартувала на ЧС з баскетболу 3х3

Наші гравців, а саме Антон Давидюк, Олександр Сизов, Станіслав Тимофеєнко та Максим Закурдаєв виявилися сильнішими за Пуерто-Ріко.



На старті зустрічі суперник повів у рахунку 5:2, але згодом ситуація вирівнялася. Розв'язка відбулася за 30 секунд до кінця ігрового часу, коли при спробі дальнього кидка на Закурдаєві порушили правила, як наслідок виграш "жовто-блакитних" 21:19.

Зауважимо, що на українців також чекає гра із Росією.



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Додамо, з груп до чвертьфіналу пройдуть по дві команди.