Визначився чемпіон Вищої ліги України з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. У чемпіонаті України серед чоловічих команд Вищої ліги з баскетболу визначився новий чемпіон – "Прометей" з Кам’янського і в третьому матчі фінальної серії плей-оф переміг "Рівне", повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.
Гості зовсім не бажали продовжувати серію. То ж надто потужно провели весь ігровий час зустрічі. Господарі стримували суперника ледь половину стартової чверті. Далі гості стрімко пішли в відрив. Плюс 10 після першої та ще плюс дев’ять очок після другої чвертей чітко позначили переможну тенденцію для команди з Кам’янського.
По перерві гості не збавили обертів. У рівненців не знайшлося аргументів, аби зупинити потужного суперника. То ж "Прометей" впевнено довів поєдинок до перемоги – 89:55, і тріумфував у серії 3:0.
У господарів найкращим став капітан Дмитро Тимощук – 14 очок. А в переможців найкращим став Ханнах – 23 очка.
Відзначимо, що MVP сезону Вищої ліги було названо форварда "Прометею" Макса Конате.