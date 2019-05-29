Определился чемпион Высшей лиги Украины по баскетболу

Гости вовсе не желали продолжать серию. Так слишком мощно провели все игровое время встречи. Хозяева сдерживали соперника едва половину стартовой четверти. Далее гости стремительно пошли в отрыв. Плюс 10 после первой и еще плюс девять очков после второй четвертей четко обозначили победную тенденцию для команды из Каменского.

После перерыва гости не сбавили обороты. У ровенчан не нашлось аргументов, чтобы остановить мощного соперника. Так "Прометей" уверенно довел поединок до победы - 89:55, и торжествовал в серии 3:0.

У хозяев лучшим стал капитан Дмитрий Тимощук - 14 очков. А у победителей лучшим стал Ханнах - 23 очка.

Отметим, что MVP сезона Высшей лиги был назван форварда "Прометей" Макса Конате.