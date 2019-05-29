Определился чемпион Высшей лиги Украины по баскетболу

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 35824 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 56921 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 73781 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 87540 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122149 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111412 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137631 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144610 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130122 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130192 просмотра

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Определился чемпион Высшей лиги Украины по баскетболу

Определился чемпион Высшей лиги Украины по баскетболу

Киев  •  УНН

 • 8049 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. В чемпионате Украины среди мужских команд Высшей лиги по баскетболу определился новый чемпион - "Прометей" из Каменского и в третьем матче финальной серии плей-офф победил "Ровно", сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.

Гости вовсе не желали продолжать серию. Так слишком мощно провели все игровое время встречи. Хозяева сдерживали соперника едва половину стартовой четверти. Далее гости стремительно пошли в отрыв. Плюс 10 после первой и еще плюс девять очков после второй четвертей четко обозначили победную тенденцию для команды из Каменского.

После перерыва гости не сбавили обороты. У ровенчан не нашлось аргументов, чтобы остановить мощного соперника. Так "Прометей" уверенно довел поединок до победы - 89:55, и торжествовал в серии 3:0.

У хозяев лучшим стал капитан Дмитрий Тимощук - 14 очков. А у победителей лучшим стал Ханнах - 23 очка.

Отметим, что MVP сезона Высшей лиги был назван форварда "Прометей" Макса Конате.

Украинские Национальные Новости

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