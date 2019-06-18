Украина с победы стартовала на ЧМ по баскетболу 3х3

Наши игроки, а именно Антон Давидюк Александр Сизов, Станислав Тимофеенко и Максим Закурдаев оказались сильнее Пуэрто-Рико.



На старте встречи соперник повел в счете 5:2, но со временем ситуация выровнялась. Развязка произошла за 30 секунд до конца игрового времени, когда при попытке дальнего броска на Закурдаеви нарушили правила, как следствие выигрыш "желто-синих" 21:19.



Заметим, что на украицев также ждет игра с Россией.



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Добавим, из групп в четвертьфинал пройдут по две команды.