Украина с победы стартовала на ЧМ по баскетболу 3х3
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 провела первую встречу в рамках чемпионата мира в нидерландском Амстердаме, передает корреспондент УНН.
Наши игроки, а именно Антон Давидюк Александр Сизов, Станислав Тимофеенко и Максим Закурдаев оказались сильнее Пуэрто-Рико.
На старте встречи соперник повел в счете 5:2, но со временем ситуация выровнялась. Развязка произошла за 30 секунд до конца игрового времени, когда при попытке дальнего броска на Закурдаеви нарушили правила, как следствие выигрыш "желто-синих" 21:19.
Заметим, что на украицев также ждет игра с Россией.
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Добавим, из групп в четвертьфинал пройдут по две команды.