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Україна є пріоритетним економічним і безпековим партнером для ЄС - Х.Мінгареллі

Україна є пріоритетним економічним і безпековим партнером для ЄС - Х.Мінгареллі

Київ • УНН

 • 10132 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Україна залишається пріоритетним партнером для ЄС в економічних та безпекових питаннях. Про це під час Міжнародного круглого столу на тему: “Глобальна стратегія ЄС: роль, місце і вклад України” заявив посол, голова представництва Європейського Союзу в Україні Х’юг Мінгареллі, передає кореспондент УНН.

“За глобальною стратегією ЄС, Україна залишається пріоритетним партнером для ЄС в економічних відносинах та в безпекових вимірах”, — сказав Х.Мінгареллі.

За його словами, база відносин ЄС і України — це угода про асоціацію.

“Як ви знаєте, коли мова йде про Україну, основна база наших стосунків — це наша угода про асоціацію. Нашою угодою про асоціацію ми намагаємося розвивати і посилювати наш політичний діалог з Україною, що означає, що ми маємо робити більше, щоб допомогти Україні демократизуватися, модернізуватися, модернізувати свої політичні структури, і для цього у нас є політичний діалог і програма співпраці у таких напрямках, як боротьба проти корупції, реформування судової системи, реформа державного врядування, управління державними фінансами. У всіх цих напрямах ми маємо постійний діалог”, — наголосив він.

Він зазначив, що в контексті розвитку і реалізації поглибленої угоди про торгівлю, “ми зможемо подолати залишки митних бар’єрів і українська економіка зможе поступово інтегруватися в єдиний європейський ринок і це важливо для України”.

“Ми, звичайно, маємо посилювати нашу співпрацю в безпековій сфері і для цього ми з нашого боку робимо все, що можемо, щоб підтримувати реалізацію мінських домовленостей”, — сказав Х.Мінгареллі.

Також від імені ЄС він висловив співчуття родині загиблого співробітника СММ ОБСЄ.

“Ви знаєте, що член цієї місії був вбитий, два члени місії отримали поранення, і від ЄС я хотів би висловити співчуття родинам жертв і повторити нашу повну солідарність з СММ ОБСЄ, яка відіграє ключову роль у запобіганні ескалації конфлікту на Донбасі і в реалізації мінських домовленостей. Отже, це основа наших робочих стосунків з Україною. Україна сьогодні політично пов’язана з ЄС і завтра це буде також і повністю економічно інтегровано з ЄС”.

Як повідомляв УНН, високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні в понеділок прибуде до Росії, де проведе переговори з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим, зокрема щодо українського питання.

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