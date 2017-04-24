Украина является приоритетным экономическим партнером для ЕС - Х.Мингарелли

"По глобальной стратегии ЕС, Украина остается приоритетным партнером для ЕС в экономических отношениях и в измерениях безопасности", - сказал Х.Мингарелли.

По его словам, база отношений ЕС и Украины - это соглашение об ассоциации.

"Как вы знаете, когда речь идет об Украине, основная база наших отношений - это наше соглашение об ассоциации. Нашим соглашением об ассоциации мы стараемся развивать и усиливать наш политический диалог с Украиной, что означает, что мы должны делать больше, чтобы помочь Украине демократизироваться, модернизироваться, модернизировать свои политические структуры, и для этого у нас есть политический диалог и программа сотрудничества в таких направлениях, как борьба с коррупцией, реформирование судебной системы, реформа государственного управления, управления государственными финансами. Во всех этих направлениях у нас есть постоянный диалог", - подчеркнул он.

Он отметил, что в контексте развития и реализации углубленного соглашения о торговле, "мы сможем преодолеть остатки таможенных барьеров, и украинская экономика сможет постепенно интегрироваться в единый европейский рынок и это важно для Украины".

"Мы, конечно, должны усиливать наше сотрудничество в сфере безопасности, и для этого мы с нашей стороны делаем все, что можем, чтобы поддерживать реализацию минских договоренностей", - сказал Х.Мингарелли.

Также от имени ЕС он выразил соболезнования семье погибшего сотрудника СММ ОБСЕ.

"Вы знаете, что член этой миссии был убит, два члена миссии получили ранения, и от ЕС я хотел бы выразить соболезнования семьям жертв и повторить нашу полную солидарность с СММ ОБСЕ, которая играет ключевую роль в предотвращении эскалации конфликта на Донбассе и в реализации минских договоренностей. Итак, это основа наших рабочих отношений с Украиной. Украина сегодня политически связана с ЕС и завтра это будет также и полностью экономически интегрирован с ЕС".

Как сообщал УНН, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ф.Могерини в понедельник прибудет в Россию, где проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в частности по украинскому вопросу.