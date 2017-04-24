Украина является приоритетным экономическим партнером для ЕС - Х.Мингарелли

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 36666 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101168 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153966 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115429 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115927 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112209 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104056 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106995 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103503 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152975 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 111237 просмотра
В Каховке оккупанты отбирают пенсии у украинцев, которые получили паспорта рф - Сопротивление

В Каховке оккупанты отбирают пенсии у украинцев, которые получили паспорта рф - Сопротивление

11 марта, 16:19 • 64339 просмотра
Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

11 марта, 17:15 • 46309 просмотра
В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

11 марта, 18:28 • 60679 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 109255 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 109255 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 147700 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 156236 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 152975 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 152654 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 111237 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 121358 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 127967 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 128218 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 132852 просмотра
Актуальное
Украина является приоритетным экономическим партнером для ЕС - Х.Мингарелли

Украина является приоритетным экономическим партнером для ЕС - Х.Мингарелли

Киев  •  УНН

 • 10126 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Украина остается приоритетным партнером для ЕС в экономических вопросах и в сфере безопасности. Об этом во время Международного круглого стола на тему "Глобальная стратегия ЕС: роль, место и вклад Украины" заявил посол, глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли, передает корреспондент УНН.

"По глобальной стратегии ЕС, Украина остается приоритетным партнером для ЕС в экономических отношениях и в измерениях безопасности", - сказал Х.Мингарелли.

По его словам, база отношений ЕС и Украины - это соглашение об ассоциации.

"Как вы знаете, когда речь идет об Украине, основная база наших отношений - это наше соглашение об ассоциации. Нашим соглашением об ассоциации мы стараемся развивать и усиливать наш политический диалог с Украиной, что означает, что мы должны делать больше, чтобы помочь Украине демократизироваться, модернизироваться, модернизировать свои политические структуры, и для этого у нас есть политический диалог и программа сотрудничества в таких направлениях, как борьба с коррупцией, реформирование судебной системы, реформа государственного управления, управления государственными финансами. Во всех этих направлениях у нас есть постоянный диалог", - подчеркнул он.

Он отметил, что в контексте развития и реализации углубленного соглашения о торговле, "мы сможем преодолеть остатки таможенных барьеров, и украинская экономика сможет постепенно интегрироваться в единый европейский рынок и это важно для Украины".

"Мы, конечно, должны усиливать наше сотрудничество в сфере безопасности, и для этого мы с нашей стороны делаем все, что можем, чтобы поддерживать реализацию минских договоренностей", - сказал Х.Мингарелли.

Также от имени ЕС он выразил соболезнования семье погибшего сотрудника СММ ОБСЕ.

"Вы знаете, что член этой миссии был убит, два члена миссии получили ранения, и от ЕС я хотел бы выразить соболезнования семьям жертв и повторить нашу полную солидарность с СММ ОБСЕ, которая играет ключевую роль в предотвращении эскалации конфликта на Донбассе и в реализации минских договоренностей. Итак, это основа наших рабочих отношений с Украиной. Украина сегодня политически связана с ЕС и завтра это будет также и полностью экономически интегрирован с ЕС".

Как сообщал УНН, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ф.Могерини в понедельник прибудет в Россию, где проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в частности по украинскому вопросу.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы