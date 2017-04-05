Україна зобов’язалась перед МВФ монетизувати субсидії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Україна взяла на себе зобов’язання перед МВФ щодо монетизації субсидій для компаній які надають комунальні послуги з кінця серпня 2017 року і скасувати розстрочку на оплату опалення для домогосподарств. Про це йдеться у Меморандумі, оприлюдненому на сайті Міністерства фінансів України, передає УНН.
"Для забезпечення повної лібералізації тарифів на газ, до кінця серпня 2017 року нами буде затверджено Постанову Кабінету міністрів про монетизацію допомоги у рамках субсидій на оплату житлово-комунальних послуг на рівні компаній, що надають комунальні послуги до кінця вересня 2017 року. (новий структурний маяк)", - йдеться у Меморандумі.
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Це дозволить приватним газовим трейдерам конкурувати з Нафтогазом в поставках газу.
Крім того Україна бере на себе зобов’язання щодо монетизації комунальних субсидій на рівні домогосподарств для підвищення ефективності використання енергії.
"Також, до кінця вересня 2017 року ми внесемо подальші зміни до Постанови Кабінету міністрів № 758, якими відокремимо тарифи на постачання і розподіл газу від ціни на газ як товару", - написано у Меморандумі.
Зокрема, Україна має скасувати схеми, за якими домогосподарства, що не отримують субсидій, могли здійснювати оплату за опалення "у розстрочку" протягом 12 місяців з 1 травня 2017 року.