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Украина обязалась перед МВФ монетизировать субсидии

Украина обязалась перед МВФ монетизировать субсидии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. Украина взяла на себя обязательство перед МВФ по монетизации субсидий для компаний предоставляющих коммунальные услуги с конца августа 2017 года и отменить рассрочку на оплату отопления для домохозяйств. Об этом говорится в Меморандуме, обнародованном на сайте Министерства финансов Украины, передает УНН.

"Для обеспечения полной либерализации тарифов на газ, до конца августа 2017 года нами будет утверждено Постановление Кабинета министров о монетизации помощи в рамках субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на уровне компаний, предоставляющих коммунальные услуги до конца сентября 2017 года. (Новый структурный маяк)", - говорится в Меморандуме.

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Это позволит частным газовым трейдерам конкурировать с Нафтогазом в поставках газа.

Кроме того, Украина берет на себя обязательства по монетизации коммунальных субсидий на уровне домохозяйств для повышения эффективности использования энергии.

"Также, к концу сентября 2017 года мы внесем дальнейшие изменения в Постановление Кабинета министров № 758, которыми отделим тарифы на поставку и распределение газа от цены на газ как товара", - говорится в Меморандуме.

В частности, Украина должна отменить схемы, по которым домохозяйства, не получают субсидий, могли осуществлять оплату за отопление "в рассрочку" в течение 12 месяцев с 1 мая 2017 года.

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