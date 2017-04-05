Украина обязалась перед МВФ монетизировать субсидии

"Для обеспечения полной либерализации тарифов на газ, до конца августа 2017 года нами будет утверждено Постановление Кабинета министров о монетизации помощи в рамках субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на уровне компаний, предоставляющих коммунальные услуги до конца сентября 2017 года. (Новый структурный маяк)", - говорится в Меморандуме.

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Это позволит частным газовым трейдерам конкурировать с Нафтогазом в поставках газа.

Кроме того, Украина берет на себя обязательства по монетизации коммунальных субсидий на уровне домохозяйств для повышения эффективности использования энергии.

"Также, к концу сентября 2017 года мы внесем дальнейшие изменения в Постановление Кабинета министров № 758, которыми отделим тарифы на поставку и распределение газа от цены на газ как товара", - говорится в Меморандуме.

В частности, Украина должна отменить схемы, по которым домохозяйства, не получают субсидий, могли осуществлять оплату за отопление "в рассрочку" в течение 12 месяцев с 1 мая 2017 года.