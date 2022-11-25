Україна вже вночі зможе повернутися до більш-менш планових відключень світла: експерт дав прогноз

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"У деяких споживачів електрика з’являється лише на 2-3 години через те, що не вистачає потужностей, щоб живити всіх. Судячи з тієї динаміки, яку ми маємо, десь вночі сьогодні ми будемо працювати на нормальній плановій потужності атомних електростанцій. І це буде означати, що ми повернулися до більш-менш планованих графіків відключень. І люди щонайменше 16-18 годин на добу отримають живлення. Отак приблизно розвиваються події. Це навіть швидше, ніж ми говорили про три доби попередньо. Треба визнати, що енергетики працювали трохи швидше, ніж це було за протоколом", – пояснив експерт.

За його словами, протягом 10-11 годин після блекауту енергосистема змогла працювати як єдина. Зараз відбувається заживлення споживачів, які були відключені внаслідок блекауту. З іншого боку збільшується потужність генерації, яка подається в систему.

"Давайте розділимо ситуацію на дві частини: перша частина добра, тому що автоматика захисту спрацювала в системі. В результаті з одного боку стався блекаут, з іншого боку – всі наші генеруючі потужності можуть бути швидко запущені та відновлені, що вже сталося здебільшого. На жаль, той удар, який був нанесений, призвів до блекауту. Там було 50/50. Він так само міг і не привести до блекауту. На жаль, вони потрапили саме так, що стався блекаут, спрацювала автоматика, спрацювали запобіжники більш серйозних пошкоджень системи", – зазначив він.

Харченко наголошує, що зараз ключовим фактором є атомні електростанції. Україна має приблизно 70% від тієї потреби, яку має отримати, щоб заживити споживачів. Наразі вся критична інфраструктура заживлена, ключові елементи мережі працюють. Проблемою залишається брак потужності, через яку енергетики не можуть підключити на постійній основі всіх споживачів.

Відповідаючи на запитання, коли в Україні повернуть покриття електрикою, експерт відповів:

"Не хочу зарікатися, бо там багато технічних проблем, які виникають кожні 15 хвилин. Але судячи з динаміки, яка відбувається – технічно вже зараз практично всі споживачі, у тому числі, і Київ, дай боже, завтра будуть мати більш-менш нормальне покриття електрикою. Для того, щоб перейти до планових графіків, нам знадобиться від 5 днів до тижня за умови відсутності нових атак та нових потраплянь. Зараз ще додається погода. Тому що стаються обледеніння, стає важко працювати на лініях, підстанціях. Якщо не буде нових атак, то десь за три тижні ситуація буде стабільна. А до повного відновлення – треба пару років", – додав він.

Нагадаємо

Станом на 11:00 25 листопада в Україні забезпечено понад 70% потреб в енергетиці.