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В Україні забезпечено понад 70% потреб енергоспоживання – Укренерго

В Україні забезпечено понад 70% потреб енергоспоживання – Укренерго

Київ • УНН

 • 804171 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Станом на сьогоднішній ранок в Україні забезпечено понад 70% потреб енергоспоживання. Насамперед повернули світло об’єктам критичної інфраструктури. Про це повідомила пресслужба Укренерго, передає УНН.

Цитата

"Станом на 11:00 виробники електроенергії забезпечили понад 70% потреб споживання в країні. Першочергово подано живлення на об’єкти критичної інфраструктури в усіх областях: котельні, газорозподільчі станції, водоканали, очисні споруди, в деяких регіонах працює громадський електротранспорт", – ідеться у повідмоленні.

Деталі

Як зазначили, атомні станції набирають потужність: забезпечено живлення потреб ЗАЕС, працюють тепло- та гідроелектростанції, теплоелектроцентралі, запрацювала частина "зеленої" генерації.

Окрім того, тривають роботи з відновлення живлення побутовим споживачам. Однак темпи відновлення сповільнюють складні погодні умови: через сильний вітер, дощ та мінусову температуру до пошкоджень додаються обмерзання та пориви проводів в розподільчих мережах (обленерго). 

В Укренерго повідомили, що дефіцит електроенергії в системі зберігається. Наразі це 30% від загального обсягу споживання. Через це в усіх областях України введено і планові, і аварійні графіки обмеження споживання. 

Нагадаємо

Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону повідомив, що за один-два дні замість аварійних відключень мають ввести планові.

Українські Національні Новини

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