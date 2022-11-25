В Украине обеспечено более 70% потребностей энергопотребления – Укрэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. На сегодняшнее утро в Украине обеспечено более 70% потребностей энергопотребления. В первую очередь вернули свет объектам критической инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, передает УНН.
Цитата
"По состоянию на 11:00 производители электроэнергии обеспечили более 70% потребностей потребления в стране. электротранспорт", – говорится в сообщении.
Детали
Как отметили, атомные станции набирают мощность: обеспечено питание потребностей ЗАЭС, работают тепло- и гидроэлектростанции, теплоэлектроцентрали, заработала часть "зеленой" генерации.
Кроме того, продолжаются работы по возобновлению питания бытовым потребителям. Однако темпы восстановления замедляют сложные погодные условия: из-за сильного ветра, дождя и минусовой температуры к повреждениям добавляются обледенения и порывы проводов в распределительных сетях (облэнерго).
В Укрэнерго сообщили, что дефицит электроэнергии в системе сохраняется. Сейчас это 30% от общего объема потребления. Из-за этого во всех областях Украины введены и плановые, и аварийные графики ограничения потребления.
Напомним
Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона сообщил, что через один-два дня вместо аварийных отключений должны ввести плановые.