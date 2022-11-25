В Украине обеспечено более 70% потребностей энергопотребления – Укрэнерго

Цитата

"По состоянию на 11:00 производители электроэнергии обеспечили более 70% потребностей потребления в стране. электротранспорт", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, атомные станции набирают мощность: обеспечено питание потребностей ЗАЭС, работают тепло- и гидроэлектростанции, теплоэлектроцентрали, заработала часть "зеленой" генерации.

Кроме того, продолжаются работы по возобновлению питания бытовым потребителям. Однако темпы восстановления замедляют сложные погодные условия: из-за сильного ветра, дождя и минусовой температуры к повреждениям добавляются обледенения и порывы проводов в распределительных сетях (облэнерго).

В Укрэнерго сообщили, что дефицит электроэнергии в системе сохраняется. Сейчас это 30% от общего объема потребления. Из-за этого во всех областях Украины введены и плановые, и аварийные графики ограничения потребления.

Напомним

Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона сообщил, что через один-два дня вместо аварийных отключений должны ввести плановые.