Украина уже ночью сможет вернуться к более-менее плановым отключениям света: эксперт дал прогноз

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. После блэкаута в Украине 23 ноября в течение 10-11 часов в основном все генерирующие мощности были быстро запущены и восстановлены. Как заявил на брифинге директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, в эту ночь Украина будет работать на нормальной плановой мощности атомных электростанций, что будет означать возврат к более или менее плановым графикам отключений, передает УНН.

Детали

"У некоторых потребителей электричество появляется только на 2-3 часа из-за того, что не хватает мощностей, чтобы питать всех. Судя по той динамике, которую мы имеем, где-то сегодня ночью мы будем работать на нормальной плановой мощности атомных электростанций, и это будет означать, что мы вернулись к более или менее плановым графикам отключений, и люди по меньшей мере 16-18 часов в сутки получат питание. Примерно так развиваются события. Это даже быстрее, чем мы говорили о трех сутках предварительно. Надо признать, что энергетики работали чуть быстрее, чем это было по протоколу", – объяснил эксперт.

По его словам, в течение 10-11 часов после блэкаута энергосистема смогла работать как единая. Сейчас происходит заживление потребителей, отключенных вследствие блэкаута. С другой стороны увеличивается мощность генерации, которая подается в систему.

"Давайте разделим ситуацию на две части: первая часть хорошая, потому что автоматика защиты сработала в системе. В результате с одной стороны произошел блэкаут, с другой стороны – все наши генерирующие мощности могут быть быстро запущены и восстановлены, что уже произошло в основном. К сожалению, тот удар, который был нанесен, привел к блэкауту. Там было 50/50. Он также мог и не привести к блэкауту. К сожалению, они попали именно так, что произошел блэкаут, сработала автоматика, сработали предохранители более серьезных повреждений системы", – отметил он.

Харченко отмечает, что сейчас ключевым фактором являются атомные электростанции. Украина имеет примерно 70% от потребности, которую в системе должна получить, чтобы заживить потребителей. Пока вся критическая инфраструктура заживлена, ключевые элементы сети работают. Проблемой остается недостаток мощности, из-за которой энергетики не могут подключить на постоянной основе всех потребителей.

Отвечая на вопрос, когда в Украине вернут покрытие электричеством, эксперт ответил:

"Не хочу зарекаться, потому что там много технических проблем, которые возникают каждые 15 минут. Но судя по происходящей динамике – технически уже сейчас почти все потребители, в том числе, и Киев, дай бог, завтра будут иметь более-менее нормальное покрытие электричеством. Для того, чтобы перейти к плановым графикам, нам понадобится от 5 дней до недели при условии отсутствия новых атак и новых попаданий. Сейчас еще прибавляется погода. Потому что происходят оледенения, становится тяжело работать на линиях, подстанциях. Если не будет новых атак, то где-то через три недели ситуация будет стабильной. А для полного восстановления – нужно пару лет", – добавил он.

Напомним

По состоянию на 11:00 25 ноября в Украине обеспечено более 70% потребностей в энергетике.

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