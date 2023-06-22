Україна вже отримала п'ятий транш макрофіну від ЄС у 1,5 млрд євро - Мінфін
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Україна сьогодні, 22 червня, отримала п’ятий транш обсягом 1,5 млрд євро в межах масштабної макрофінансової допомоги ЄС на 2023 рік, повідомили у Мінфіні, пише УНН.
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"Сьогодні Європейська комісія виплатила черговий транш макрофінансової допомоги розміром 1,5 млрд євро. Вдячний Урсулі фон дер Ляєн і Валдісу Домбровскісу за надання регулярної фінансової допомоги нашій державі. Перемога України, як і підтримка ЄС, є гарантованою", - прокоментував Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Twitter.
"Фінансова допомога ЄС для України є безпрецедентною. Надзвичайно вдячний колегам за всебічну підтримку від початку повномасштабного вторгнення рф, а також за своєчасне і ритмічне надання коштів, що дозволяє зберігати макрофінансову стабільність", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.
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Загальний обсяг фінансування за програмою мккрофінансової допомоги ЄС цього року сягає 18 млрд євро.
"У 2023 році до державного бюджету України надійшло вже 9 млрд євро пільгових коштів від ЄС", - вказали у Мінфіні.
Наступні транші, як повідомляється, будуть надходити до держбюджету протягом 2023 року "з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов".
Кошти надаються на безпрецедентно пільгових умовах для України й спрямовуються на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, зауважили у Мінфіні.
Нагадаємо
20 червня Європейська комісія запропонувала створити спеціальний інструмент фінансування обсягом близько 50 млрд євро, який забезпечить послідовну, передбачувану підтримку України на період 2024-2027 років.