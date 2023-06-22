Украина уже получила пятый транш макрофина от ЕС в 1,5 млрд евро - Минфин
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Украина сегодня, 22 июня, получила пятый транш в размере 1,5 млрд евро в рамках масштабной макрофинансовой помощи ЕС на 2023 год, сообщили в Минфине, пишет УНН.
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"Сегодня Европейская комиссия выплатила очередной транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро. Благодарен Урсуле фон дер Ляйен и Валдису Домбровскису за предоставление регулярной финансовой помощи нашему государству. Победа Украины, как и поддержка ЕС, гарантирована", - прокомментировал Премьер-министр Денис Шмыгаль в Twitter.
"Финансовая помощь ЕС для Украины является беспрецедентной. Чрезвычайно благодарен коллегам за всестороннюю поддержку от начала полномасштабного вторжения рф, а также за своевременное и ритмичное предоставление средств, что позволяет сохранять макрофинансовую стабильность", - отметил министр финансов Сергей Марченко.
Детали
Общий объем финансирования по программе мккрофинансовой помощи ЕС в этом году достигает 18 млрд евро.
"В 2023 году в государственный бюджет Украины поступило уже 9 млрд евро льготных средств от ЕС", - указали в Минфине.
Следующие транши, как сообщается, будут поступать в госбюджет в течение 2023 года "с учетом выполнения Украиной согласованных сторонами условий".
Средства предоставляются на беспрецедентно льготных условиях для Украины и направляются на финансирование приоритетных расходов госбюджета, отметили в Минфине.
Напомним
20 июня Европейская комиссия предложила создать специальный инструмент финансирования в размере около 50 млрд евро, который обеспечит последовательную, предсказуемую поддержку Украины на период 2024-2027 годов.