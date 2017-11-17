Україна ввела санкції проти пов'язаної із бізнесом Рибалки російської компанії

Згідно із документами, тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України для фігурантів списку вступить у силу через 40 днів, тобто 9 грудня 2017 року.

Санкції введені стосовно компаній "за проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки" України.

Серед компаній, що потрапили під санкції міністерства, значиться російське ТОВ "Снек-груп". Вказана компанія зареєстрована за адресою: 398042, Росія, Липецька обл., м. Липецьк, пров. Пестеля, 38. За цією ж адресою знаходиться і компанія ТОВ "Мега Трейд", яка володіє снековим заводом.

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Обидві фірми представляють низку брендів снекової продукції (горішки, фісташки тощо). Однак ці бренди є фактично близнюками українських торговіх марок снеків, які випускає родинна корпорація Рибалки (S. Group).

Додамо, що ТМ російських компаній мають спільні офшори із ТМ снеків S. Group.