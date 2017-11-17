Украина ввела санкции против связанной с бизнесом Рыбалки российской компании
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Министерство экономического развития и торговли Украины по представлению СБУ ввело санкции против 18 российских компаний. Соответствующие приказы №1582 и № 1583 Минэкономики приняло 30 октября, передает УНН.
Согласно документам, временное приостановление внешнеэкономической деятельности на территории Украины для фигурантов списка вступит в силу через 40 дней, то есть 9 декабря 2017 года.
Санкции введены в отношении компаний "за проведение действий, которые могут повредить интересам национальной экономической безопасности" Украины.
Среди компаний, попавших под санкции министерства, значится российское ООО "Снэк-групп". Указанная компания зарегистрирована по адресу: 398042, Россия, Липецкая обл., г.Липецк, ул. Пестеля, 38 По этому же адресу находится и компания ООО "Мега Трейд", которая владеет снековым заводом.
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Обе фирмы представляют ряд брендов снековой продукции (орешки, фисташки и т.д.). Однако эти бренды являются фактическими близнецами украинских торговых марок снеков, которые выпускает семейная корпорация Рыбалки (S. Group).
Добавим, что ТМ российских компаний имеют общие оффшоры с ТМ снеков S. Group.