Україна втратила кілька місць в рейтингу ФІФА
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. В оновленому рейтингу Міжнародної федерації футболу збірна України втрималася в 30-ці кращих національних команд світу, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФІФА.
Наразі Україна посідає 30-ту сходинку, маючи в активі 1482 бали. "Жовто-блакитні" на один бал відстають від Словаччини і на один випереджають одного із суперників по кваліфікації на Євро-2020 - Сербію.
Серед представників УЄФА наша національна команда наразі перебуває на 18-й сходинці.
Інші суперники збірної України у кваліфікації Євро-2020 посідають наступні місця: Португалія — шосте, Люксембург — 87-е та Литва — 132-е.
Варто відзначити, прогрес збірної Японії, яка піднялася на 23 рядки і посідає 27 місце.