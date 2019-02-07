Украина потеряла несколько мест в рейтинге ФИФА
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В обновленном рейтинге Международной федерации футбола сборная Украины удержалась в 30-ке лучших национальных команд мира, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФИФА.
Сейчас Украина занимает 30-ю строчку, имея в активе 1482 балла. "Желто-голубые" на один балл отстают от Словакии и на один опережают одного из соперников по квалификации на Евро-2020 - Сербию.
Среди представителей УЕФА наша национальная команда сейчас находится на 18-й строчке.
Другие соперники сборной Украины в квалификации Евро-2020 занимают следующие места: Португалия - 6, Люксембург - 87и Литва - 132.
Стоит отметить, прогресс сборной Японии, которая поднялась на 23 строчки и занимает 27 место.