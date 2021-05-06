Україна втрачає стратегічне підприємство: глава ТСК Грішина про ситуацію в "Укрзалізниці"

Цитата

“Україна втрачає стратегічне підприємство. Ситуація вийшла з під контролю і ми вважаємо, що повинна бути проведена повна зміна керівництва Укрзалізниці. Компанією повинні управляти професійні залізничники з досвідом роботи і стратегічним баченням. І це бачення потрібно представити всім, а не тільки наглядовій раді на закритому засіданні. Це повинен бути публічний процес”, — сказа вона.

Зокрема, Грішина розкритикувала тарифну політику підприємства і умови праці.

“Ми бачимо, що напіввагони передаються в одні руки за заниженими цінами. Ми бачимо, що підприємства „Укрзалізниці“ завантажені лише на 10-20%. Ми бачимо, що люди масово звільняються з компанії. Нам розповідають, що зараз локдаун, тому падають обсяги вантажних перевезень. Але порти ж збільшують обсяги перевалки, потрібне перевезення вантажів для „Великого будівництва“, працюють промисловість і сільське господарство. Хто перевозить вантажі для них? Де гроші за ці перевезення? Показники ні на йоту не поліпшуються, а тільки погіршуються”, — зазначила вона.

Ситуація на українській залізниці погіршується з кожним днем, констатує Грішина.

“Треба щось кардинально змінювати на залізниці. Не тільки в кадрах, а й в підходах. Крім того, повинен посилитися контроль над роботою підприємства, в тому числі з боку правоохоронних органів”, — резюмувала глава ТСК.

Доповнення

На крайньому засіданні ТСК 30 квітня народні депутати, члени Комісії рекомендували звільнити правління “Укрзалізниці” і Наглядову раду. Крім того, вони звернулися до Генпрокурора з проханням залучити до відповідальності міністра інфраструктури Владислава Криклія та керівника “Укрзалізниці” Івана Юрика за неявку на засідання ТСК.