Украина теряет стратегическое предприятие: глава ВСК Гришина о ситуации в "Укрзализныце"

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“Украина теряет стратегическое предприятие. Ситуация вышла из под контроля и мы считаем, что должна быть проведена полная смена руководства Укрзализныци. Компанией должны управлять профессиональные железнодорожники с опытом работы и стратегическим видением. И это видение нужно представить всем, а не только Набсовету на закрытом заседании. Это должен быть публичный процесс”, — сказа она.

В частности, Гришина раскритиковала тарифную политику предприятия и условия труда.

“Мы видим, что полувагоны передаются в одни руки по заниженным ценам. Мы видим, что предприятия „Укрзализныци“ загружены лишь на 10-20%. Мы видим, что люди массово увольняются из компании. Нам рассказывают, что сейчас локдаун, поэтому падают объемы грузовых перевозок. Но порты же увеличивают объемы перевалки, нужна перевозки грузов для „Великого будівництва“, работают промышленность и сельское хозяйство. Кто перевозит грузы для них? Где деньги за эти перевозки? Показатели ни на йоту не улучшаются, а только ухудшаются”, — отметила она.

Ситуация на украинской железной дороге ухудшается с каждым днем, констатирует Гришина.

“Надо что-то кардинально менять на железной дороге. Не только в кадрах, но и в подходах. Кроме того, должен ужесточиться контроль над работой предприятия, в том числе со стороны правоохранительных органов”, — резюмировала глава ВСК.

Дополнение

На крайнем заседании ВСК 30 апреля народные депутаты, члены Комиссии рекомендовали уволить правление “Укрзализныци” и Набсовет. Кроме того, они обратились к Генпрокурору с просьбой привлечь к отвественности министра инфраструктуры Владислава Криклия и руководителя “Укрзализныци” Ивана Юрика за неявку на заседание ВСК.