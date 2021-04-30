Неявка Криклія і Юрика на ТСК обурила нардепів: просять Генпрокурора покарати штрафом або обмеженням волі

“Нас делегувала держава для того, щоб ми знайшли відповіді на запитання, але бачимо, що цього немає”, — прокоментувала голова ТСК Юлія Гришина відсутність на засіданні міністра і керівника “Укрзалізниці”.

Члени ТСК ухвалили рішення викликати їх повісткою. Понад те, пролунала пропозиція застосувати проти чиновників статтю 351 Кримінального кодексу України.

“Зазначені особи перешкоджають роботі ТСК, це 351 стаття Кримінального кодексу України. Хто буде відповідати? Давайте направляти повістку, яке відрядження (Іван Юрик повідомив, що у відрядженні сьогодні — ред.). На даний час проводиться ТСК. На наступне засідання вважаю за потрібне викликати Юрика і Криклія та прийняти рішення: або адміністративна відповідальність, або кримінальна. З боку Криклія це не перший випадок, коли він не з’являється на засідання слідчої комісії”, — додав один із членів ТСК.

Довідка

Стаття 351 ККУ: Невиконання службовою особою законних вимог тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України чи спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, створення штучних перешкод у їх роботі, надання недостовірної інформації - караються штрафом від п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Доповнення

“Укрзалізниця” завершила 2020 рік зі збитком 12 млрд грн. У січні 2021 року у Верховній Раді створили Тимчасову слідчу комісію з питань оцінки катастрофічного стану української залізниці. Очолила ТСК народний депутат від фракції “Слуга народу” Юлія Гришина. У межах слідства буде перевірено ефективність менеджменту держкомпанії і коефіцієнт корисної дії (KPI) членів наглядової ради. Окрім того, очікується встановити причини зубожіння “Укрзалізниці” і залучити до відповідальності винних. Під перевірку підпадають також правоохоронці, які могли проявити бездіяльність і службову недбалість, наглядаючи за державним активом. За словами Гришиної, ознаки такої недбалості вже спостерігаються.

У ТСК розповіли, що Національне антикорупційне бюро визнало свою неспроможність боротися з корупцією в “Укрзалізниці”, тому не реєструє кримінальні провадження за ознаками злочинів, озвучених у ЗМІ.

Водночас УНН проаналізував, чим займається відповідальний за протидію корупції в “Укрзалізниці” Денис Гюльмагомедов — коучі, тренінги і розробка мобільних застосунків на замовлення фонду “Відродження” Джорджа Сороса, а також лекції в соцмережі Clubhouse.