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Неявка Криклия и Юрыка на ВСК возмутила депутатов: просят Генпрокурора наказать штрафом или ограничением свободы

Киев  •  УНН

 • 22859 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Члены Временной следственной комиссии по вопросам оценки критического состояния "Укрзализныци" призвали генпрокурора наказать министра инфраструктуры Владислава Криклия и и.о. главы "Укрзализныци" Ивана Юрыка за неявку на сегодняшнее заседание и препятствование парламентскому следствию, сообщает УНН.

"Нас делегировало государство для того, чтобы мы нашли ответы на вопросы, но видим, что этого нет", - прокомментировала председатель ВСК Юлия Гришина отсутствие на заседании министра и руководителя "Укрзализныци".

Члены ВСК приняли решение вызвать их повесткой. Более того, прозвучало предложение применить против чиновников статью 351 Уголовного кодекса Украины.

"Указанные лица препятствуют работе ВСК, это 351 статья Уголовного кодекса Украины. Кто будет отвечать? Давайте направлять повестку, командировка (Иван Юрык сообщил, что в командировке сегодня - ред.). В настоящее время проводится ВСК. На следующее заседание считаю нужным вызвать Юрыка и Криклия и принять решение: или административная ответственность, или уголовная. Со стороны Криклия это не первый случай, когда он не является на заседание следственной комиссии", - добавил один из членов ВСК.

Справка

Статья 351 УКУ: Невыполнение должностным лицом законных требований временных следственных комиссий Верховной Рады Украины или специальной временной следственной комиссии Верховной Рады Украины, создание искусственных препятствий в их работе, предоставление недостоверной информации - наказываются штрафом от пятисот до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Дополнение

"Укрзализныця" завершила 2020 год с убытком 12 млрд грн. В январе 2021-го в Верховной Раде создали Временную следственную комиссию по вопросам оценки катастрофического состояния украинской железной дороги. Возглавила ВСК народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина. В рамках следствия будет проверена эффективность менеджмента госкомпании и коэффициент полезного действия (KPI) членов наблюдательного совета. Кроме того, ожидается установить причины обнищания "Укрзализныци" и привлечь к ответственности виновных. Под проверку подпадают также правоохранители, которые могли проявить бездействие и служебную халатность, наблюдая за государственным активом. По словам Гришиной, признаки такой халатности уже наблюдаются.

В ВСК рассказали, что Национальное антикоррупционное бюро признало свою несостоятельность бороться с коррупцией в "Укрзализныце", поэтому не регистрирует уголовные производства по признакам преступлений, озвученным в СМИ.

В то же время УНН проанализировал, чем занимается ответственный за противодействие коррупции в "Укрзализныце" Денис Гюльмагомедов - коучи, тренинги и разработка мобильных приложений по заказу фонда "Возрождение" Джорджа Сороса, а также лекции в соцсети Clubhouse.

Украинские Национальные Новости

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