Україна втрачає стратегічне партнерство з КНР через халатність Гройсмана - адвокат

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Подальше невиконання чинним урядом взятих на себе кредитних зобов'язань перед КНР ставить під загрозу розвиток україно-китайського стратегічного партнерства. Таку думку УНН висловив президент Інституту права і суспільства, адвокат Юрій Кармазін, коментуючи ситуацію з ДПЗКУ, активи якої у порушення Кредитного договору з Китаєм виводять з власності корпорації.

“Діючий уряд, як і попередній, не дослухався думки суспільства, експертів та мене як фахівця і політика. В першу чергу не дослухався уряд Гройсмана, який ставить під загрозу співробітництво України та Китаю. Адже є певне кримінальне коло людей, які стоять за урядом, над урядом і поруч із урядом. Які сприяють тому, щоб українська зернова корпорація (ДПЗКУ — ред.) роздробилася і не виконала своїх зобов’язань. Китай є стратегічним партнером України у багатьох галузях. Ситуація із ДПЗКУ — це вже питання національної безпеки”, — сказав він.

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Ю.Кармазін закликав чинний уряд не допустити подальше падіння рівня довіри КНР до України.

“Вважаю, що на позачерговому засідання уряду треба підняти питання боргу зернової корпорації та виведення підприємств зі сфери управління ДПЗКУ. Поряд із урядом питання має проконтролювати діючий парламент. Це треба зробити, зважаючи на величезну вартість Китаю для України, величезну вагу з точки зору підтримки Китаєм України. Я закликаю Гройсмана і попереджаю його як автор кримінального кодексу про наявність уже в його діях халатності”, — підкреслив він.

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В Україні діє принцип спадковості влади. А оскільки Україна залучила китайський кредит під гарантії уряду, зобов’язання з боргів перейдуть до “спадкоємців” у повному обсязі, запевнив Ю.Кармазін.

“Я хочу запевнити наших партнерів, що вони отримають кошти. Проблема у тому, що на це треба час. Уряд Гройсмана — тимчасовий, а наступні уряди пожинатимуть його борги та взяті зобов’язання. Ми, українці, будемо нести на собі ці зобов’язання. Вони нікуди не дінуться, а отже — борги потрібно повертати, і чим скоріше — тим краще”, — наголосив Ю.Кармазін.

Як повідомляв УНН, органи прокуратури у різних регіонах України від імені Мінагрополітики подають позови проти ДПЗКУ, в яких вимагають скасування права власності корпорації на елеватори, хлібні бази, комбінати хлібопродуктів і комбікормів.

Станом на сьогодні як мінімум 19 таких активів вже не належать ДПЗКУ.

Фактично це означає знищення зернового гіганта, що не може не позначитися на його здатності виконувати кредитні зобов’язання перед КНР. Йдеться про кредит в півтора мільярди доларів під держгарантії, який ДПЗКУ отримала від Експортно-імпортного банку Китаю в 2012 році.

Сьогодні китайська сторона вже заблокувала кошти на рахунках корпорації. Сталося це наприкінці минулого року. Причину такого кроку кредиторів в ЗМІ пояснюють відсутністю взаєморозуміння з українськими чиновниками, які не тільки не виконували умови кредиту, але й ініціювали відчуження майна ДПЗКУ.

За інформацією джерел УНН, в самому Міністерстві аграрної політики чинний т.в.о міністра Максим Мартинюк прекрасно обізнаний у тому, що відбувається і, “можливо, навіть має особисту в цьому зацікавленість”.

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