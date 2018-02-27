Украина теряет стратегическое партнерство с КНР из-за халатности Гройсмана - адвокат

"Действующее правительство, как и предыдущее, не прислушалось ко мнению общества, экспертов и моему как специалиста и политика. В первую очередь не прислушалось правительство Гройсмана, которое ставит под угрозу сотрудничество Украины и Китая. Ведь есть определенный уголовный круг людей, которые стоят за правительством, над правительством и рядом с правительством. Которые способствуют тому, чтобы украинская зерновая корпорация (ГПЗКУ - ред.) раздробилась и не выполнила своих обязательств. Китай является стратегическим партнером Украины по многим отраслям. Ситуация с ГПЗКУ - это уже вопрос национальной безопасности", - сказал он.

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Ю.Кармазин призвал действующее правительство не допустить дальнейшее падение уровня доверия КНР к Украине.

"Считаю, что на внеочередном заседании правительства надо поднять вопрос долга зерновой корпорации и вывода предприятий из сферы управления ГПЗКУ. Наряду с правительством вопрос должен проконтролировать действующий парламент. Это надо сделать, учитывая огромную ценность Китая для Украины, огромный вес с точки зрения поддержки Китаем Украины. Я призываю Гройсмана и предупреждаю его как автор уголовного кодекса о наличии уже в его действиях халатности", - подчеркнул он.

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В Украине действует принцип преемственности власти. А поскольку Украина привлекла китайский кредит под гарантии правительства, обязательства по долгам перейдут к "наследникам" в полном объеме - заверил Кармазин.

"Я хочу заверить наших партнеров, что они получат деньги. Проблема в том, что на это необходимо время. Правительство Гройсмана - временное, а последующие правительства будут пожинать его долги и взятые обязательства. Мы, украинцы, будем нести на себе эти обязательства. Они никуда не денутся, а следовательно - долги нужно возвращать, и чем скорее - тем лучше", - подчеркнул Ю.Кармазин.

Как сообщал УНН, органы прокуратуры в различных регионах Украины от имени Минагрополитики подают иски против ГПЗКУ, в которых требуют отмены права собственности корпорации на элеваторы, хлебные базы, комбинаты хлебопродуктов и комбикормов.

На сегодня как минимум 19 таких активов уже не принадлежат ГПЗКУ.

Фактически это означает уничтожение зернового гиганта, что не может не сказаться на его способности выполнять кредитные обязательства перед КНР. Речь идет о кредите в полтора миллиарда долларов под госгарантии, который ГПЗКУ получила от Экспортно-импортного банка Китая в 2012 году.

Сегодня китайская сторона уже заблокировала средства на счетах корпорации. Произошло это в конце прошлого года. Причину такого шага кредиторов в СМИ объясняют отсутствием взаимопонимания с украинскими чиновниками, которые не только не выполняли условия кредита, но и инициировали отчуждение имущества ГПЗКУ.

По информации источников УНН, в самом министерстве аграрной политики, действующий в.и.о. министра Максим Мартынюк прекрасно осведомлен о том, что происходит и, "возможно, даже имеет личную в этом заинтересованность".