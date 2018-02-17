Україна все зробила для розблокування співпраці з НАТО – Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Україна зробила все необхідне для відновлення співпраці з НАТО. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час брифінгу українським журналістам у межах конференції з питань безпеки у Мюнхені, передає УНН.
“І уряд, і міністерство прийняли дуже ретельні висновки Венеціанської комісії щодо закону „Про освіту“. І на сьогоднішній день Україна зробила все, що від неї залежить для того, щоб відновити співпрацю (з НАТО — ред.). Це обов’язково треба робити негайно”, — наголосив він.
Як повідомляють деякі ЗМІ, Угорщина таки виконала свою обіцянку і застосувала право вето, щоб заблокувати зустріч Комісії Україна-НАТО.
Нагадаємо, у січні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пообіцяв продовжити блокування засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.
Як повідомляв УНН, у Мюнхені Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.