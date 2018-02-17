Украина все сделала для разблокирования сотрудничества с НАТО - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Украина сделала все необходимое для возобновления сотрудничества с НАТО. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время брифинга украинским журналистам в рамках конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, передает УНН.
"И правительство, и министерство приняли очень тщательные выводы Венецианской комиссии относительно закона "Об образовании". И на сегодняшний день Украина сделала все, что от нее зависит для того, чтобы возобновить сотрудничество (с НАТО - ред.). Это обязательно надо делать немедленно", - подчеркнул он.
Как сообщают некоторые СМИ, Венгрия таки выполнила свое обещание и применила право вето, чтобы заблокировать встреча Комиссии Украина-НАТО.
Напомним, в январе министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал продолжить блокирование заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны.
Как сообщал УНН, в Мюнхене Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.