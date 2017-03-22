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Україна впала на 29 позицій в рейтингу розвитку ООН

Україна впала на 29 позицій в рейтингу розвитку ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. ООН оприлюднила рейтинг країн світу за Індексом людського розвитку за підсумками 2016 року. Він міститься в доповіді Програми розвитку ООН (ПРООН) про розвиток людського потенціалу, який був презентований напередодні в Стокгольмі, передає УНН.

Згідно з опублікованими даними, Україна і Вірменія поділили 84-ю позицію в рейтингу, увійшовши до числа держав з високим рівнем людського розвитку.

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Випереджає Україну Алжир, а на 86 місці розмістилась Йорданія.

У цю групу включені 54 країни. Україна істотно погіршила свої позиції порівняно з 2015 роком. Тоді країна перебувала на 55-му місці.

При цьому Норвегія, Австралія, Швейцарія, Німеччина і Данія становлять п'ятірку держав з дуже високим рівнем людського розвитку у світі. США знаходяться на десятому місці, а Росія – на 49-му місці. Всього в цій групі 51 країна.

Основні показники, за якими визначався рейтинг держав: очікувана тривалість життя, тривалість навчання та валовий національний дохід на душу населення.

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