Україна впала на 29 позицій в рейтингу розвитку ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. ООН оприлюднила рейтинг країн світу за Індексом людського розвитку за підсумками 2016 року. Він міститься в доповіді Програми розвитку ООН (ПРООН) про розвиток людського потенціалу, який був презентований напередодні в Стокгольмі, передає УНН.
Згідно з опублікованими даними, Україна і Вірменія поділили 84-ю позицію в рейтингу, увійшовши до числа держав з високим рівнем людського розвитку.
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Випереджає Україну Алжир, а на 86 місці розмістилась Йорданія.
У цю групу включені 54 країни. Україна істотно погіршила свої позиції порівняно з 2015 роком. Тоді країна перебувала на 55-му місці.
При цьому Норвегія, Австралія, Швейцарія, Німеччина і Данія становлять п'ятірку держав з дуже високим рівнем людського розвитку у світі. США знаходяться на десятому місці, а Росія – на 49-му місці. Всього в цій групі 51 країна.
Основні показники, за якими визначався рейтинг держав: очікувана тривалість життя, тривалість навчання та валовий національний дохід на душу населення.