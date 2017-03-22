Украина упала на 29 позиций в рейтинге развития ООН

Согласно опубликованным данным, Украина и Армения поделили 84-ю позицию в рейтинге, войдя в число государств с высоким уровнем человеческого развития.

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Опережает Украину Алжир, а на 86 месте разместилась Иордания.

В эту группу включены 54 страны. Украина существенно ухудшила свои позиции по сравнению с 2015 годом. Тогда страна находилась на 55-м месте.

При этом Норвегия, Австралия, Швейцария, Германия и Дания составляют пятерку государств с очень высоким уровнем человеческого развития в мире. США находятся на десятом месте, а Россия - на 49-м месте. Всего в этой группе 51 страна.

Основные показатели, по которым определялся рейтинг государств: ожидаемая продолжительность жизни, продолжительность учебы и валовой национальный доход на душу населения.