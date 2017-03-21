Україна влітку візьме участь у військових навчаннях НАТО в Грузії — ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У кінці липня 2017 року Україна візьме участь у багатонаціональних військових навчаннях НАТО в Грузії. Про це повідомляє “Грузія Онлайн”, передає УНН.
Багатонаціональні військові навчання НАТО “Гідний партнер-2017” (Noble Partner-2017) під девізом “Сила в партнерстві” пройдуть в Грузії в кінці липня 2017 року.
Повідомляється, що це треті за рахунком навчання Noble Partner в Грузії і цього року вони будуть наймасштабнішими.
“Крім грузинських військових, у них візьмуть участь військовослужбовці з 10 країн членів і партнерів НАТО — США, Великої Британії, Німеччини, Туреччини, Іспанії, Румунії, Словенії, Вірменії, Азербайджану та України”, — сказано у повідомленні.
Метою навчань буде посилення обороноздатності Грузії, підвищення сумісності з військовими підрозділами країн-членів і партнерів НАТО, формування і розвиток регіональних і єдиних партнерських можливостей, а також поліпшення аспекту логістичного та оперативного планування і виконання.
Під час навчань, тривалість яких поки не відома, військові виконуватимуть різні бойові завдання.
Також зазначається, що військові з країн-членів і партнерів НАТО вже у Грузії і ведуть роботу з планування навчань. Грузинські військовослужбовці разом зі своїми колегами на військовій базі “Вазіані” поблизу Тбілісі провели конференцію для обговорення питань, пов’язаних з деталями проведення навчань, вибором локації, точною кількістю учасників, обмундируванням і іншим. Процес планування продовжиться в травні.
Нагадаємо, Росія розпочала масштабні військові навчання в Криму.