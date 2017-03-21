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Украина летом примет участие в военных учениях НАТО в Грузии - СМИ

Украина летом примет участие в военных учениях НАТО в Грузии - СМИ

Киев • УНН

 • 9102 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. В конце июля 2017 г. Украина примет участие в многонациональных военных учениях НАТО в Грузии. Об этом сообщает "Грузия Онлайн", передает УНН.

Многонациональные военные учения НАТО "Достойный партнер-2017" (Noble Partner-2017) под девизом "Сила в партнерстве" пройдут в Грузии в конце июля 2017 года.

Сообщается, что это третьи по счету учения Noble Partner в Грузии и в этом году они будут самыми масштабными.

"Кроме грузинских военных, в них примут участие военнослужащие из 10 стран членов и партнеров НАТО - США, Великобритании, Германии, Турции, Испании, Румынии, Словении, Армении, Азербайджана и Украины", - сказано в сообщении.

Целью учений будет усиление обороноспособности Грузии, повышение совместимости с военными подразделениями стран-членов и партнеров НАТО, формирование и развитие региональных и единых партнерских возможностей, а также улучшение аспекта логистического и оперативного планирования и исполнения.

Во время учений, продолжительность которых пока не известна, военные будут выполнять различные боевые задачи.

Также отмечается, что военные из стран-членов и партнеров НАТО уже в Грузии и ведут работу по планированию учений. Грузинские военнослужащие вместе со своими коллегами на военной базе "Вазиани" возле Тбилиси провели конференцию для обсуждения вопросов, связанных с деталями проведения учений, выбором локации, точным количеством участников, обмундированием и другим. Процесс планирования продолжится в мае.

Напомним, Россия начала масштабные военные учения в Крыму.

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