Україна візьме участь у дитячому Євробаченні-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Цього року Україна візьме участь у дитячому Євробаченні-2020, яке відбудеться 29 листопада у Польщі. Про це УНН повідомляє з посиланням на "Національну суспільну телерадіокомпанію України".
“Цього року Суспільний мовник долучиться до дитячого пісенного конкурсу Євробачення-2020, що відбудеться 29 листопада у Варшаві (Польща). Уже в серпні Суспільне оголосить національний відбір для участі України в конкурсі”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що цьогорічне гасло конкурсу — “Зруш світ” (Move the World) — покликане нагадати про силу єдності.
Нагадаємо, минулого року Україну на Дитячому Євробаченні представляла Софія Іванько з піснею The Spirit оf Music.