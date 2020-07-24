Україна візьме участь у дитячому Євробаченні-2020

“Цього року Суспільний мовник долучиться до дитячого пісенного конкурсу Євробачення-2020, що відбудеться 29 листопада у Варшаві (Польща). Уже в серпні Суспільне оголосить національний відбір для участі України в конкурсі”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що цьогорічне гасло конкурсу — “Зруш світ” (Move the World) — покликане нагадати про силу єдності.

Нагадаємо, минулого року Україну на Дитячому Євробаченні представляла Софія Іванько з піснею The Spirit оf Music.