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19 березня, 18:06 • 119203 перегляди

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Україна візьме участь у дитячому Євробаченні-2020

Україна візьме участь у дитячому Євробаченні-2020

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Цього року Україна візьме участь у дитячому Євробаченні-2020, яке відбудеться 29 листопада у Польщі. Про це УНН повідомляє з посиланням на "Національну суспільну телерадіокомпанію України".

“Цього року Суспільний мовник долучиться до дитячого пісенного конкурсу Євробачення-2020, що відбудеться 29 листопада у Варшаві (Польща). Уже в серпні Суспільне оголосить національний відбір для участі України в конкурсі”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що цьогорічне гасло конкурсу — “Зруш світ” (Move the World) — покликане нагадати про силу єдності. 

Нагадаємо, минулого року Україну на Дитячому Євробаченні представляла Софія Іванько з піснею The Spirit оf Music.

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