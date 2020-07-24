Украина примет участие в детском Евровидении-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В этом году Украина примет участие в детском Евровидении-2020, которое состоится 29 ноября в Польше. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Национальную общественную телерадиокомпанию Украины".
"В этом году Общественный вещатель присоединится к детскому песенному конкурсу Евровидение-2020, который состоится 29 ноября в Варшаве (Польша). Уже в августе Общественное объявит национальный отбор для участия Украины в конкурсе", - говорится в сообщении.
Сообщается, что лозунг конкурса в этом году - "Сдвинь мир" (Move the World) - призван напомнить о силе единства.
В прошлом году Украину на детском Евровидении представляла София Иванько с песней The Spirit оf Music.