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На Дитячому Євробаченні - 2019 перемогла представниця Польщі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Представниця країни-господарки цьогорічного конкурсу дванадцятирічна Вікі Габор (Viki Gabor) стала переможницею Дитячого Євробачення-2019, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу UA: Суспільне мовлення. 

Пісня "Superhero" (з англ. "Супергерой") у виконанні Вікі Габор набрала найвищу кількість балів – 278. Вдруге поспіль Польща прийматиме дитячий пісенний конкурс – переможницею минулорічного конкурсу також була представниця Польщі – Роксана Венгель.

227 балів та друге місце отримав представник Казахстану Єржан Максим (Yerzhan Maxim), а третє місце зі 212 балами посіла представниця Іспанії Мелані Гарсіа (Melani Garcia).

Представниця України на Дитячому Євробаченні-2019, 14-річна Софія Іванько, посіла 15-те місце.

Нагадаємо, у цьому році глядачі можуть зможуть самі обирати склад журі до національного відбору на Євробачення.

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