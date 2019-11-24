На Детском Евровидении - 2019 победила представительница Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Представительница страны-хозяйки конкурса двенадцатилетняя Вики Габор (Viki Gabor) стала победительницей Детского Евровидения-2019, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу UA: Общественное вещание.
Песня "Superhero" (с англ. "Супергерой") в исполнении Вики Габор набрала наивысшее количество баллов - 278. Второй раз подряд Польша будет принимать детский песенный конкурс - победительницей прошлогоднего конкурса также была представительница Польши - Роксана Венгель.
227 баллов и второе место получил представитель Казахстана Ержан Максим (Yerzhan Maxim), а третье место со 212 баллами заняла представительница Испании Мелани Гарсиа (Melani Garcia).
Представительница Украины на Детском Евровидении-2019, 14-летняя София Иванько, заняла 15-е место.
Напомним, в этом году зрители могут смогут сами выбирать состав жюри на национальный отбор на Евровидение.