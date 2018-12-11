Україна виходить з Угоди про співробітництво розвідувальних служб СНД
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Голова служби зовнішньої розвідки України ініціював вихід України з Угоди про співробітництво розвідувальних служб СНД. Про це передає УНН з посиланням на службу зовнішньої розвідки України.
"На доручення Президента України Службою зовнішньої розвідки України розпочато процедуру виходу з Угоди про принципи та основні напрями співробітництва органів безпеки і розвідувальних служб держав-учасниць СНД у сфері розвідувальної діяльності з 1992 року", - йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначили, що служба зовнішньої розвідки разом з партнерами по Євроатлантичній розвідувальній спільноті й надалі продовжить активну роботу, спрямовану на виявлення та нейтралізацію деструктивної діяльності російських спецслужб.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підписав закон про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією.