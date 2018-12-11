Украина выходит из Соглашения о сотрудничестве разведывательных служб СНГ

$41.180.14
46.610.42
ukru
Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования
08:19 • 7950 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 23591 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 24661 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 18675 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 50472 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 98565 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 148560 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 136121 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71727 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 189037 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
4м/с
46%
Популярные новости

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 19855 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 25510 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 22726 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 26903 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 14173 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 14351 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 23552 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 24626 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 148538 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 136110 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 3516 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 14962 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 17024 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 19332 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 22185 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Украина выходит из Соглашения о сотрудничестве разведывательных служб СНГ

Киев • УНН

 • 12521 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Глава службы внешней разведки Украины инициировал выход Украины из Соглашения о сотрудничестве разведывательных служб СНГ. Об этом передает УНН со ссылкой на службу внешней разведки Украины.


Украина выходит из Соглашения о сотрудничестве разведывательных служб СНГ

"По поручению Президента Украины Службой внешней разведки Украины начата процедура выхода из Соглашения о принципах и основных направлениях сотрудничества органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ в сфере разведывательной деятельности с 1992 года", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что служба внешней разведки вместе с партнерами по Евроатлантическому разведывательному сообществу и в дальнейшем продолжит активную работу, направленную на выявление и нейтрализацию деструктивной деятельности российских спецслужб.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$65.21
Bitcoin
$83,731.80
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.71
Золото
$3,323.95
Ethereum
$1,574.54