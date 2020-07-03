Україна вийшла на рівень Польщі і Чехії за рівнем тестування на коронавірус - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. За рівнем кількості тестування на COVID-19 Україна вийшла на рівень Польщі і Чехії. Про це під час години запитань до уряду у парламенті повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
“Кількість тестів у нас на рівні Чехії і Польщі — понад 20 тисяч. Є дні, коли ми робимо біля 25 тисяч щодня”, — сказав Шмигаль.
Так, за його інформацією, Україна знаходиться на 35 місці в світі за кількістю захворілих осіб. І за кількістю тестувань знаходимось на рівні держав східної Європи.
“Ми не відмовляємо у тестуваннях нікому, всі, хто звертається, має можливість протестуватись”, — додав прем’єр.
Нагадаємо, що в Україні вже 46,7 тис. випадків COVID-19, за добу — 876.