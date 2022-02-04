Україна вивчає ситуацію із викликом посла до МЗС Ізраїлю - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Усі посли проінструктовані з Міністерства закордонних справ і налаштовані на рішучий і жорсткий захист національних інтересів України. Ситуація, яка виникла в Ізраїлі, вивчається. Про це заявив на брифінгу у п’ятницю міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання журналіста УНН.
Цитата:
“Що стосується ситуації в Ізраїлі — мені про неї відомо. Усі посли України мною проінструктовані і налаштовані на рішучий і жорсткий захист національних інтересів України. Конкретно в цій ситуації ми зараз детально вивчаємо звіт посла про те, як розгортались події в Тель-Авіві і що призвело до такої ситуації. Після цього ми зможемо додатково це прокоментувати”, — сказав міністр.
Що було раніше
У четвер посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука викликали до міністерства закордонних справ країни для надання роз’яснень щодо його висловлювань на адресу голови ізраїльського МЗС.
Контекст
Раніше голова МЗС Ізраїлю заявив, що не бачить ризиків збройного конфлікту на тлі стягування поблизу України російських військ. За його словами, Ізраїль нібито перебуває у скрутному становищі, оскільки “друга за величиною єврейська громада перебуває в Росії, а п’ята за величиною єврейська громада перебуває в Україні”.
“Ми зобов’язані діяти з обережністю щодо російсько-української кризи, чого немає в жодній іншій країні”, — заявив Лапід.
На слова про “кризу” відповів український посол Євген Корнійчук. У статті, опублікованій на Facebook-сторінці посольства, дипломат зазначив, що глибоко вражений зауваженнями Лапіда щодо його бачення “російсько-українського конфлікту”.
Він нагадав міністру, що “це не конфлікт — це війна, яку Росія агресивно та цинічно веде проти України”.
“На жаль, міністр повторює риторику російської пропаганди та ігнорує тривожні повідомлення від своїх найсильніших союзників — США, Великої Британії та ЄС щодо високої ймовірності повномасштабного військового вторгнення Росії до України найближчими тижнями”, — написав посол.