Україна вивчає ситуацію із викликом посла до МЗС Ізраїлю - Кулеба

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 61250 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 106399 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 113126 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 140751 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 146887 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 123138 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 138904 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 168766 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 180195 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215927 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4 м/с
91 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 232351 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 314347 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 88051 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 65293 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 87858 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 314466 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 232442 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 315142 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 432606 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 682690 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 28257 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 87858 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 106100 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 142985 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 167450 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Україна вивчає ситуацію із викликом посла до МЗС Ізраїлю - Кулеба

Україна вивчає ситуацію із викликом посла до МЗС Ізраїлю - Кулеба

Київ • УНН

 • 24192 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Усі посли проінструктовані з Міністерства закордонних справ і налаштовані на рішучий і жорсткий захист національних інтересів України. Ситуація, яка виникла в Ізраїлі, вивчається. Про це заявив на брифінгу у п’ятницю міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання журналіста УНН.

Цитата:

“Що стосується ситуації в Ізраїлі — мені про неї відомо. Усі посли України мною проінструктовані і налаштовані на рішучий і жорсткий захист національних інтересів України. Конкретно в цій ситуації ми зараз детально вивчаємо звіт посла про те, як розгортались події в Тель-Авіві і що призвело до такої ситуації. Після цього ми зможемо додатково це прокоментувати”, — сказав міністр.

Що було раніше

У четвер посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука викликали до міністерства закордонних справ країни для надання роз’яснень щодо його висловлювань на адресу голови ізраїльського МЗС.

Контекст

Раніше голова МЗС Ізраїлю заявив, що не бачить ризиків збройного конфлікту на тлі стягування поблизу України російських військ. За його словами, Ізраїль нібито перебуває у скрутному становищі, оскільки “друга за величиною єврейська громада перебуває в Росії, а п’ята за величиною єврейська громада перебуває в Україні”.

“Ми зобов’язані діяти з обережністю щодо російсько-української кризи, чого немає в жодній іншій країні”, — заявив Лапід.

На слова про “кризу” відповів український посол Євген Корнійчук. У статті, опублікованій на Facebook-сторінці посольства, дипломат зазначив, що глибоко вражений зауваженнями Лапіда щодо його бачення “російсько-українського конфлікту”.

Він нагадав міністру, що “це не конфлікт — це війна, яку Росія агресивно та цинічно веде проти України”.

“На жаль, міністр повторює риторику російської пропаганди та ігнорує тривожні повідомлення від своїх найсильніших союзників — США, Великої Британії та ЄС щодо високої ймовірності повномасштабного військового вторгнення Росії до України найближчими тижнями”, — написав посол.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$85,304.00
Золото
$3,159.65
Tesla
$261.48
Brent
$74.33
S&P 500
$5,607.25
Газ TTF
$41.34
Ethereum
$1,872.70