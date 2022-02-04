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Украина изучает ситуацию с вызовом посла в МИД Израиля - Кулеба

Киев • УНН

 • 24183 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Все послы проинструктированы из Министерства иностранных дел и настроены на решительную и жестую защиту национальных интересов Украины. Ситуация, которая возникла в Израиле, изучается. Об этом заявил на брифинге в пятницу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос журналиста УНН.

Цитата:

“Что касается ситуации в Израиле — мне о ней известно. Все послы Украины мною проинструктированы и настроены на решительную и жесткую защиту национальных интересов Украины. Конкретно в этой ситуации мы сейчас подробно изучаем отчет посла о том, как разворачивались события в Тель-Авиве и что привело к такой ситуации. После этого мы сможем дополнительно это прокомментировать”, — сказал министр.

Что было ранее

В четверг посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука вызывали в министерство иностранных дел страны для предоставления разъяснений относительно его высказываний в адрес главы израильского МИД.

Контекст

Ранее глава МИД Израиля заявил, что не видит рисков вооруженного конфликта на фоне стягивания вблизи Украины российских войск. По его словам, Израиль якобы находится в затруднительном положении, поскольку “вторая по величине еврейская община находится в России, а пятая по величине еврейская община находится в Украине”.

“Мы обязаны действовать с осторожностью в отношении российско-украинского кризиса, чего нет ни у одной другой страны”, — заявил Лапид.

На слова о “кризисе” ответил украинский посол Евгений Корнийчук. В статье, опубликованной на Facebook-странице посольства, дипломат отметил, что глубоко потрясен замечаниями Лапида по его видению "российско-украинского конфликта”.

Он напомнил министру, что “это не конфликт — это война, которую Россия агрессивно и цинично ведет против Украины”.

“К сожалению, министр повторяет риторику российской пропаганды и игнорирует тревожные сообщения от своих самых сильных союзников – США, Великобритании и ЕС относительно высокой вероятности полномасштабного военного вторжения России в Украину в ближайшие недели”, — написал посол.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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