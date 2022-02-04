Украина изучает ситуацию с вызовом посла в МИД Израиля - Кулеба

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Все послы проинструктированы из Министерства иностранных дел и настроены на решительную и жестую защиту национальных интересов Украины. Ситуация, которая возникла в Израиле, изучается. Об этом заявил на брифинге в пятницу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос журналиста УНН.